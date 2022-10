Mihai Nesu mist duel FC Utrecht waar shirt worden geveild voor zijn stichting: ‘Waardeer jullie steun’

FC Utrecht speelt zondag de thuiswedstrijd tegen AZ in speciale shirts, voorzien van badges die refereren aan de 900ste verjaardag van de Domstad. De tricots worden na het duel geveild om geld in te zamelen voor de Mihai Nesu Foundation, maar helaas kan de naamgever van die stichting er zelf niet bij zijn.

,,Beste Utrecht-supporters, het is lang geleden dat we elkaar hebben ontmoet. Ik mis jullie heel erg en hoopte jullie aanstaande zondag weer te kunnen zien”, zegt de Roemeense oud-voetballer in een videoboodschap. ,,Ik had alles voorbereid om te komen, maar helaas zorgen reisproblemen ervoor dat ik niet aanwezig kan zijn.”

Van uitstel komt echter geen afstel, als het aan Nesu ligt. ,,Ik hoop volgend jaar in april of mei alsnog te komen in de Galgenwaard. Ik waardeer jullie liefde en steun.”

De 39-jarige Nesu liep in 2011 tijdens een training van FC Utrecht een dwarslaesie op en zit sindsdien in een rolstoel. Altijd is de band warm gebleven tussen de club en de speler, die inmiddels de Mihai Nesu Foundation runt in Roemenië. Daarmee zet hij zich in voor chronisch gehandicapte en zieke kinderen. Al meermaals vloog Nesu naar Nederland voor een bezoek aan Stadion Galgenwaard.

Meteen na de aftrap van FC Utrecht - AZ (14.30 uur) gaat morgen de online veiling van start. Deze loopt tot volgende week zaterdag.

