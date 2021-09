Miedema na gelijkspel tegen Tsjechië: ‘Moeten niet te veel afhankelijk worden van één speler’

De Oranje Leeuwinnen speelden in Groningen teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Na afloop waren de speelsters eensgezind wat betreft de wedstrijd. De hand werd vooral in eigen boezem gestoken en aan excuses wilden de vrouwen niet denken. De kersverse bondscoach Mark Parsons sprak van een zeer teleurstellend resultaat, maar zag ook veel positieve dingen in Groningen.

Mark Parsons was ondanks het gelijkspel grotendeels tevreden: „Het enige teleurstellende aan de wedstrijd is het eindresultaat. De energie, de toewijding en de kalmte van de speelsters waren uitstekend. Tsjechië is tactisch gezien de sterkste tegenstander uit deze poule. Je weet dat het lastig wordt als je niet vroeg scoort.”

Er werden genoeg kansen gecreëerd vandaag zag ook de bondscoach. Vooraf ging het veel over de door Parsons geïntroduceerde ‘counterpressing’. De Engelsman zag dat zijn team die tactiek bij vlagen goed uitvoerde en dat er mogelijkheden door ontstonden. Dat het desondanks bij 1-1 bleef vandaag zorgt volgens Parsons niet voor extra druk: „Er is elke wedstrijd druk omdat we een topteam zijn, maar dat drijft deze groep. Er zal geen extra druk zijn dinsdag. Die druk is er altijd.”

Bondscoach Mark Parsons tijdens de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië.

Vivianne Miedema was kritisch op het team en op zichzelf wat betreft het resultaat. De topspits vond het een erg frustrerende wedstrijd: „Je wilt een goede start maken met de nieuwe coach, maar het was vandaag niet goed genoeg. We zijn net bij elkaar, maar dat mag absoluut geen excuus zijn. Ondanks dat zij een goede pot op de mat leggen vanavond moeten wij hier gewoon winnen.”

Miedema weigert om het teleurstellende resultaat aan externe zaken te wijden: „We kunnen veel smoesjes bedenken, bijvoorbeeld dat we een nieuwe coach hebben, maar er is uiteindelijk niet zo heel veel veranderd.” Miedema liet doorschemeren dat ze af en toe het gevoel heeft dat het team te veel afhankelijk is van haar doelpunten: „We kunnen wel altijd alle druk bij mij neerleggen, maar we hebben meer mensen die een doelpunt kunnen maken. Uiteindelijk sta ik er om goals te maken, maar we moeten niet geheel afhankelijk worden van één speler.”

Miedema was net als haar coach enthousiast over het concept van de ‘counterpressing’: „Dat is iets waar ik op clubniveau al heel veel jaren mee bezig ben. Ik denk dat het een gigantische kracht kan zijn voor het team. Bij de 1-1 zet Aniek Nouwen direct druk op de bal en dan kan zij mij wegsteken. Dat is iets wat we de afgelopen jaren af en toe niet goed hebben gedaan. Natuurlijk is het wennen, maar volgens mij is het nu al een goede toevoeging.”