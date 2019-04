Miedema krijgt plekje in team van het jaar in Engeland

Miedema maakt dit seizoen indruk bij Arsenal. Ze scoorde dit seizoen in de WSL al twintig keer in achttien wedstrijden, waarmee ze zichzelf topscorer van de competitie mag noemen. Nikita Parris (Manchester City) volgt met zestien goals op gepaste afstand. Miedema kwam in totaal al tot dertig goals in 26 wedstrijden.



Mede dankzij de goals van Miedema, die dit seizoen al drie hattricks maakte, gaan de vrouwen van Arsenal aan de leiding in de Engelse competitie. Met nog twee wedstrijden te gaan hebben Miedema en haar ploeggenoten vier punten meer dan Manchester City. De laatste keer dat de vrouwen van Arsenal kampioen werden, was in 2012.



Miedema is de enige Nederlandse die is verkozen in het team van het jaar. Namens Arsenal haalden ook middenvelders Lia Wälti en Kim Little het team.



Miedema is bovendien genomineerd voor de categorie ‘beste speelster van het jaar'. Ze hoort zondag, net als Virgil van Dijk bij de mannen, of ze die prijs in de wacht mag slepen.