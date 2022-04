Miedema en Roord schieten Oranje naar gedeelde recordzege op Cyprus bij debuut Egurrola

WK-kwalificatieDe Oranjevrouwen haalden vanavond de dubbele cijfers ruimschoots (12-0) tegen het ontzettend zwakke Cyprus in de WK-kwalificatie, de laatste niet-vriendschappelijke wedstrijd voor het EK in Engeland van komende zomer. Vivianne Miedema maakte in beide helften een hattrick (!) en Oranje evenaarde haar eigen grootste zege ooit.

Het EK in Engeland mag dan nog redelijk ver weg voelen, toch speelden de Oranjevrouwen vanavond in Groningen alweer de laatste wedstrijd waar iets op het spel staat in aanloop naar het toernooi. Het duel met Cyprus werd in het kader van de WK-kwalificatie afgewerkt, de volgende ‘serieuze’ halte is de openingswedstrijd op 9 juli op het EK tegen Zweden. Daarvoor is het een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen.

Liever, zo had bondscoach Mark Parsons voor de wedstrijd al gezegd, had hij in deze fase van de EK-voorbereiding een sterkere tegenstander getroffen. Op Cyprus werd er eerder deze kwalificatie al met 0-8 gewonnen. En hoewel er even wat chagrijn leek te ontstaan toen het na 22 minuten in Groningen nog altijd 0-0 stond, hadden de Oranjevrouwen evenzoveel minuten daarna nodig om de tussenstand nog voor rust op 5-0 te zetten, door een hattrick van Vivianne Miedema en twee doelpunten van Jill Roord.

Na rust liepen de Oranjevrouwen uit tot liefst 12-0 (!), een evenaring van het overwinningsrecord dat zonder meer verbroken had kunnen worden. Miedema maakte ook na rust een hattrick en ging een kwartier voor tijd naar de kant met liefst 91 interlanddoelpunten in 107 interlands op zak. Hoewel de 25-jarige topspeelster bij haar club Arsenal dit seizoen meestal op het middenveld staat geposteerd, toonde ze zich in Groningen weer een spits pur sang. Ook Lineth Beerensteyn en Sherida Spitse (schitterend afstandsschot) scoorden. Roord completeerde na rust ook háár hattrick en ook de invallende PSV-jongeling Esmee Brugts (18) deed een duit in het zakje.

Natuurlijk, een prachtig resultaat voor het oog, maar ook weer niet zoveel zeggend met het oog op de toekomst. Ook in de wetenschap dat Parsons nog altijd met hoofdbrekens kampt. Wat gebeurt er met het WK-kwalificatieduel met Belarus dat door de KNVB geboycot is, terwijl de UEFA wedstrijden van Belarus ‘gewoon’ door laat gaan? Levert dat misschien wel een reglementaire nederlaag op? En dan is Oranje op het EK ook nog eens gekoppeld aan Rusland, een land dat voorlopig wél door de UEFA uitgesloten wordt. Maar is dat nog steeds zo ten tijde van het EK en zo ja, tegen wie spelen de Leeuwinnen dan?

Jill Roord.

Maar concreter: met welk team wil Parsons eigenlijk gaan spelen op het EK? De Engelsman werd bijna elke interlandperiode geteisterd door belangrijke afwezigen. Deze week ontbreken sterspeelsters Lieke Martens en Daniëlle van de Donk. Onder Parsons zagen we al veel andere namen in de laatste maanden, maar dat was deels noodgedwongen en deels om jonge speelsters in actie te zien tegen zwakkere broeders. Cyprus was vanavond zó ondermaats dat hij het waarschijnlijk met een B- of C-elftal ook wel had gered, maar Parsons wil óók werken aan een bepaalde vastigheid richting het EK. Maar een vermoedelijke EK-opstelling is op dit moment nog onmogelijk te maken.

En dan zijn er nog de resultaten die, zeker in tegenstelling tot bepaalde periodes onder de vorige bondscoach Sarina Wiegman, vrij wisselvallig zijn. Niet voor niets is de Belarus-zaak zo’n ding. Een reglementaire nederlaag brengt de Oranjevrouwen in een lastig parket in de WK-kwalificatie, waar IJsland met een wedstrijd minder gespeeld maar twee punten minder heeft. Vers in het geheugen zitten nog de twee nipte remises tegen Tsjechië in de kwalificatie.

In dat licht bezien was de eclatante overwinning op Cyprus, hoe zwak die ploeg ook is, een fijn opstekertje richting de toekomst. Net als dat de invalbeurt en het debuut van de kersverse Oranje-international Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais) dat ook was, onder toeziend oog van 45 familieleden en vrienden onder wie haar ouders, die in elk geval getrakteerd werden bij hun avondje uit in Groningen. Haar Baskische vader zat met tranen op de tribune bij de invalbeurt, haar Groningse moeder was vooral trots. ,,Mijn vader is zo emotioneel, die huilt heel snel hoor", zei Egurrola na afloop bij de NOS. ,,Ik moet nog even werken aan mijn Nederlands, waardoor ik me nog sneller kan inpassen in dit team, maar de afgelopen dagen zijn al erg goed bevallen. Ik hoop op het EK al van grote waarde te zijn voor dit team.”

Damaris Egurrola (22) maakte haar debuut in Groningen, waar haar familie van moederskant vandaan komt.

Wiegman op dreef met Engeland

Bondscoach Sarina Wiegman, die van 2017 tot 2021 de baas was bij Oranje, is ook aardig op dreef met de voetbalsters van Engeland. Haar team won vanavond met 0-10 in Noord-Macedonië. Het doelsaldo van de Lionesses is nu 63-0 na zeven van de tien wedstrijden in de WK-kwalificatie.



Engeland is komende zomer de organisator van het EK, waar ze samen met Spanje ook als de favorieten voor de eindzege zullen worden bestempeld. Frankrijk en Zweden hebben ook een sterk team, terwijl ook Noorwegen weer kanshebber zal zijn na de terugkeer van Ada Hegerberg. Oranje mag als regerend Europees kampioen en vice-wereldkampioen natuurlijk ook niet uitgesloten worden van een grote rol van betekenis. Volledig scherm © REUTERS

