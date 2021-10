Michiel Kramer voorkomt ruzie op originele wijze: kusje erop en Cyriel Dessers kan weer door

video Ervarings­des­kun­di­ge Seuntjens kent gevaren van NAC-opponent Jong AZ: ‘Als je niet in de duels komt, wordt het heel lastig’

15 oktober Ralf Seuntjens is klaar voor de tweede periode van het seizoen. De aanvaller van NAC kon even op adem komen in de interlandperiode, maar heeft goesting om weer te beginnen. Vrijdagavond wacht Jong AZ, een tegenstander waarvan de topschutter de gevaren kent.