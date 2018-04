Michiel Kramer en Sparta per direct uit elkaar

Gisteren stelde voorzitter Rob Westerhof al dat een oplossing (een voortijdig vertrek van Kramer) aanstaande was. Dat is nu vrijwel een formaliteit. Op dit moment worden de laatste zaken afgewikkeld over ontbinding van de verbintenis van Kramer bij Sparta, die nog een schorsing van zes duels uitzit.



Kramer blijft overigens wel ingeschreven bij Sparta. Dat betekent dat zijn schorsing van zeven duels wel 'oplost'. Mogelijk kan hij dus met schone lei beginnen bij nieuwe club.



Naar verluidt levert hij een deel van zijn salaris in. Kramer kwam afgelopen winter met hoge verwachtingen over van Feyenoord, waar hij met het eten van een broodje kroket zijn afscheid inluidde. Bij Sparta deed Kramer het niet onverdienstelijk en ontpopte zich tot belangrijke schakel in de ploeg.