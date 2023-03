Michael Reiziger wil verder als hoofdtrainer en vertrekt na zes jaar bij Ajax

Reiziger heeft de clubleiding van Ajax inmiddels laten weten zijn loopbaan als hoofdcoach te willen vervolgen en, omdat hij in Amsterdam bij beide trainerswissels niet in beeld was voor promotie, zijn geluk na zes jaar elders en op eigen benen te zullen beproeven.



Michael Reiziger spreekt zich vanavond in een interview met deze site uitgebreid uit over zijn toekomst en Ajax.