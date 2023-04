Met parkeerwachter vergeleken Dusan Tadic houdt in rampseizoen Ajax zicht op een prijs

Geen uitfans bij duels Feyenoord en AS Roma in Europa League

Feyenoordsupporters mogen de Europa League-wedstrijd in Rome op 20 april niet bijwonen. Dat heeft Feyenoord dinsdagmiddag bekend gemaakt. Andersom zijn Romeinse supporters tijdens de wedstrijd op 13 april niet welkom in de Kuip. De kaartverkoop voor de thuiswedstrijd is vanmiddag gestart.