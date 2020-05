Met het publiek verdwijnt ook het thuisvoordeel: winstkans aanzienlijk kleiner

Dat het thuisvoordeel zonder publiek in het voetbal minder groot is, zal niemand verrassen. Toch wijst onderzoek uit dat de verschillen opzienbarend groot zijn.

De bal rolt weer in Duitsland, maar zonder publiek is het anders dan anders. In de negen wedstrijden van speelronde 26 won bijvoorbeeld alleen Borussia Dortmund op eigen terrein. Is het een incident? Of gaan we vaker zien dat het thuisvoordeel zonder publiek verdampt? De cijfers suggereren het laatste.

Uit onderzoek van de universiteit van Reading blijkt dat thuisteams normaal 46 procent van de wedstrijden winnen. Dat is met publiek, want zonder is dat nog slechts 36 procent.

Het zijn de eerste uitkomsten van een onderzoek naar 191 eerdere wedstrijden die eerder in verschillende Europese competities achter gesloten deuren zijn gespeeld. De meeste daarvan waren in Italië, maar er zaten er ook tussen in Nederland en Frankrijk. In Engeland en Duitsland waren er geen voorbeelden op de hoogste niveaus, in Spanje een enkele.

Winstkans uitploeg 34 procent

De thuisteams pakken minder punten, de bezoekers winnen vaker. Zo vaak dat het thuisvoordeel bijna verdampt. In plaats van een winstkans van 26 procent is dat zonder publiek voor een uitploeg 34 procent.

Volgens de onderzoekers zijn er opvallende onderliggende oorzaken voor het verdampen van het thuisvoordeel. In wedstrijden waar geen publiek is, scoort de thuisploeg minder. Daarnaast krijgt de uitploeg minder gele kaarten en is er minder extra tijd. Vertaal dat laatste eens naar Nederland: het scheelt nogal of ADO in het Haags kwartiertje het publiek vijftien, zestien, zeventien of achttien minuten achter zich krijgt om nog iets te forceren.

Vroeger werd er vaak alleen voor lege tribunes gespeeld als straf, bijvoorbeeld voor rellen of racisme. Nu doet voorlopig iedereen dat als er ergens op de wereld weer een competitie begint.

Volledig scherm Alleen Borussia Dortmund won afgelopen weekend het thuisduel. © REUTERS

Na een speelweekeinde in de Bundesliga is het te vroeg om conclusies te trekken, maar de achterliggende cijfers laten zien dat het waarschijnlijk geen toeval is dat afgelopen weekeinde alleen Borussia Dortmund een thuiswedstrijd won.

Duitsland is nu ook de proeftuin. Misschien blijkt straks wel dat het voetballen zonder publiek straks een verrassende uitwerking op de stand heeft. In Engeland schoten degradatiekandidaten uit de Premier League het plan af om de competitie op neutraal uit te spelen, maar wie zegt dat een leeg stadion niet nagenoeg hetzelfde is? Voor Watford is Vicarage Road de laatste jaren een veilig bastion gebleken, maar wat blijft daar nog van over zonder de trouwe fans? Wat voor impact heeft een leeg Villa Park op tegenstanders?