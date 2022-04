Met Erik ten Hag naar Manchester United ontkomt Ajax niet aan een sportieve transformatie

samenvatting PSV mag niet klagen na gelijkspel in Leicester, beslissing valt in Eindhoven

Leicester City en PSV hebben in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Conference League niet gescoord: 0-0. De beslissing valt volgende week donderdag in Eindhoven. PSV kwam kort voor rust goed weg met een schot op de lat, maar had kort na rust een penalty moeten krijgen na een overtreding op Cody Gakpo.

8 april