Met branie begonnen Sloetski oogst nu kritiek bij Vitesse

Lex Lammers



Zoek er niets achter dat de spelersgroep ineens op de mountainbike stapt en gaat uitwaaien op de Velu­we. Overdrijf het topberaad met clubeigenaar Valeri Oyf ook niet. Dat is in principe gewoon een regulier overleg. En weet dat de spelersbus zondagavond dan wel is opgewacht door supporters, maar dat alles geweldloos is verlopen.



Bij Vitesse wordt de crisis deze week in alle opzichten gerelativeerd. Maar dat zegt meteen alles. De onrust, die al opborrelde voor de winterstop, is in het nieuwe kalenderjaar verworden tot zwaar chag­rijn op Papendal, het zenuwcentrum van de Arnhemse club. Het wemelt tegengoals: 29 al, waarvan acht in de laatste vier competitieduels. De kansloze missie in de KNVB-beker bij AZ (2-0) werkt zwaar door. En dan staat Vitesse wel vijfde in de eredivisie, maar wel met 33 verliespunten. De Russische coach Leonid Sloetski, in de zomer zo vrolijk en ontwapenend, staart tegenwoordig getergd de camera’s in. De grappen worden zeldzamer, het cynisme neemt toe.