Met attractief potje pingpongen in Eindhoven schieten PSV én Feyenoord niks op

Door Maarten Wijffels



Chaotisch. Dat was misschien wel het woord dat deze PSV - Feyenoord als wedstrijd het best typeerde. En dan chaotisch in de zin van leuk, attractief, intensief, maar ook kwalitatief mager op cruciale momenten. Zeker in het laatste halfuur werd er over en weer zoveel onnodig balverlies geleden dat het op pingpongen leek. Met al zijn ervaring had Dick Advocaat toen al wel door dat er niks meer in zat voor beide ploegen. En dat 1-1 de eindstand zou gaan worden in het Philips Stadion.