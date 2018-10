Mertens onder de indruk van snelle spelers Oranje

Mertens vond het Nederlands elftal zaterdag in het thuisduel met Duitsland in de Nations League goed voetballen. ,,Dat was indrukwekkend. Oranje heeft veel goede en snelle spelers. Als je tegen hen balverlies lijdt, heb je een probleem.''

België eindigde op het WK als derde en is de nummer één van de wereld. In de Nations League is het elftal van bondscoach Roberto Martínez na twee duels nog zonder puntenverlies. Mertens kreeg vrijdag na de zege op Zwitserland (2-1) complimenten van de trainer. ,,Ik denk dat hij vooral mijn defensieve werk waardeerde. Ik heb heel wat kilometers afgelegd. Iedereen denkt dat Zwitserland niet sterk is, maar het is een moeilijk te bespelen team.''