Merkwaardig misverstand tussen MVV-bussen en politie: ‘Ken je topografie!’

NAC-trai­ner De Graaf verliest Antonia, maar ziet De Rooij pijnvrij voetballen

21 oktober ,,Als we hem er ook niet bij hadden gehad en je ziet hoe moeilijk we scoren, dan is dit wel lekker”, zegt Edwin de Graaf over de beschikbaarheid van Ralf Seuntjens. Zijn topscorer kreeg woensdag een voorwaardelijke straf van één wedstrijd met een proeftijd van twee jaar. Tot opluchting van de NAC-trainer. ,,Hij is een belangrijke speler voor ons. Als ook hij zou wegvallen, wordt het probleem nog groter.”