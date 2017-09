'Mentaal ben ik drie keer zo sterk geworden in Heerenveen'

Wout Faes wacht morgen een pikant duel. De centrale verdediger van Excelsior, huurling van Anderlecht, start in de basis in het bekerduel met Heerenveen, de club die hij in de tweede helft van vorig seizoen eveneens op huurbasis diende.

Zaterdag, toen beide ploegen ook al tegen elkaar speelden in de competitie (1-2 zege Heerenveen), was er na afloop al een warme omhelzing tussen Faes en spits Reza Ghoochannejhad, morgen mogelijk zijn directe tegenstander. ,,Ja, ik kon goed met hem opschieten. Maar dat geldt voor wel meer spelers. Het is een leuke groep, ik was blij om ze terug te zien. Speciaal om morgen tegen ze te spelen.”

Zo leuk was het overigens lang niet altijd in Heerenveen, voor de 19-jarige Belg. Na een pikstart zakten de Friezen in de laatste maanden van het seizoen steeds verder weg. En ook Faes ontkwam niet aan de malaise. Na een paar mindere optredens werd zijn naam zelfs omgedoopt tot Fout Waes.

,,Ik heb het soms zwaar gehad, daar draai ik niet omheen”, vertelt hij. ,,Extra omdat ik alleen in Heerenveen woonde, wat soms best eenzaam was. Ik heb fouten gemaakt, twee echt mindere wedstrijden gespeeld. Maar in de wedstrijden daarna heb ik me wel altijd hersteld. Ik kijk positief terug op mijn periode bij Heerenveen. Ben dankbaar voor de kans die ze me gegeven hebben, heb er toch mijn debuut in het betaald voetbal gemaakt. En mentaal ben ik drie keer zo sterk geworden.”

Dat merkte Faes bijvoorbeeld toen hij dit seizoen na drie wedstrijden zijn plek verloor aan Jordy de Wijs. ,,Dat was vervelend, ik was teleurgesteld. Maar ik heb direct de omschakeling kunnen maken, werk hard om mijn basisplaats terug te veroveren. En nu krijg ik weer een kans.”