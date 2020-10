Memphis spreekt: ‘Er komen straks meer clubs voor mij, dat verwacht ik wel’

Door Mikos Gouka



Hij lijkt de ‘s’ met nadruk uit te spreken. Memphis Depay kijkt deze vrijdag in Zeist voorzichtig vooruit naar januari, wanneer de transfermarkt zijn deuren weer opengooit, en spreekt de verwachting uit dat er dan clubs voor hem op de stoep staan. Meervoud dus. Op de vraag waarom hij expliciet ‘clubs’ zegt, reageert de aanvaller van Olympique Lyon met een glimlach. ,,Ik ben 26 en bijna transfervrij, dan mag je toch verwachten dat clubs interesse tonen?”



Maar is het dan geen zekerheid dat het Barcelona van trainer Ronald Koeman over drie maanden zijn komst er dan wél gewoon doorheen drukt? De Spaanse Liga weigerde als toezichthouder namens de nationale overheid onlangs toestemming te geven, omdat de Catalaanse club de financiën niet op orde had. Dat is begin 2021 toch zeker opgelost door de voetbalgrootmacht? ,,Dat zien we dan wel weer”, zegt Memphis. ,,Het is al snel weer januari. Het is afwachten hoe dingen lopen. Niet dat ik zeker wegga, maar de kans dat er straks clubs gaan komen, is gewoon groot.”