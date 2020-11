Memphis over zijn rol als linksbuiten: ‘Zoals ik het vandaag invulde is lekker’

,,Ik had verwacht dat de eerste vraag over het leven als linksbuiten zou gaan,” grapte Memphis voor de camera van de NOS. Dat was echter niet zo, alhoewel hij even later alsnog zijn vertoonde spel mocht analyseren. ,,Het is wel zo dat ik soms wat meer meters naar achteren moet maken. Maar in balbezit probeer ik gewoon aan de bal te komen. Het maakt me niet uit waar, of dat nou tussen de linies of op links is. Mijn voorkeur is voorin, maar als ik het zoals vandaag kan invullen, dan is dat lekker.”