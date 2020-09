Memphis niet blij met scheidsrechter en veld, maar toch tevreden: ‘Niet te kritisch zijn op mezelf’

Memphis Depay maakte zijn rentree twee maanden geleden al. Bij zijn club Olympique Lyon deed hij mee in vier oefenduels, een bekerfinale en drie wedstrijden in de Champions League, maar hij maakte nooit de negentig minuten vol. Dwight Lodeweges liet de 26-jarige aanvaller uit Moordrecht vanavond wel de hele wedstrijd staan. Memphis was de smaakmaker bij Oranje, met kort voor rust onder meer een mooie pass op Frenkie de Jong die op de paal schoot. ,,Ja, ik heb wel een beetje spierpijn. We hebben veel druk gezet. En ik heb ook wel een hoop tikken gehad. Polen speelde best fysiek en de scheidsrechter trad daar niet echt goed tegen op, vond ik. Maar we moeten het maar zien als een compliment dat tegenstanders zo tegen ons spelen. Daar krijg je mee te maken als je het goed doet als team. Ik denk dat we er vanavond goed mee zijn omgegaan."

Memphis was ook kritisch op het veld in de Johan Cruijff Arena, waar zoals bij alle wedstrijden in de Nations League deze week geen publiek bij was. ,,Er kwam heel veel modder onder je schoenen te zitten, waardoor je veel spelers weg zag glijden. De grip was niet optimaal. Er ging ook bij mij soms wat mis hoor, maar ik wil niet te kritisch op mezelf zijn na zo'n lange periode zonder voetbal. We hadden negen maanden niet met elkaar samengespeeld. Het was soms nog een beetje onwennig, maar met een paar spelers was die connectie er ook meteen weer. Dat is het mooie van voetbal.”