Memphis nadert de vorm van zijn leven: 'Alleen God weet wat er in me zit'

Zonder Umar wil NAC waardig afsluiten tegen het gedegra­deer­de FC Twente

4 mei Ook voor het slotakkoord laat Stijn Vreven niets aan het toeval over. ,,Ik neem de wedstrijd met FC Twente bloedserieus. We gaan zaterdag al naar Enschede en overnachten in een hotel.” Daarmee voorkomt de trainer dat zijn spelers zondagochtend 2,5 uur in een bus opgevouwen zitten en met stramme spieren in de Grolsch Veste arriveren.