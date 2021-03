Memphis na dreun in Istanboel: ‘We moeten ons niets laten aanpraten dat het dramatisch was’

Samenvatting Oranje begint dramatisch aan WK-kwalifica­tie met nederlaag in Turkije

24 maart Oranje is dramatisch begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Frank de Boer ging met 4-2 onderuit tegen Turkije. De Turkse captain Burak Yilmaz was de grote plaaggeest voor Oranje met drie treffers in Istanboel.