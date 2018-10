Memphis is gelukkig: 'Ik voel het vertrouwen'

De 24-jarige aanvaller voelt Oranje iedere wedstrijd beter worden. ,,We zijn nu een bepaalde weg ingeslagen en kunnen niet meer terug. Vanaf hier moet het alleen maar beter gaan, we mogen niet meer terugvallen. Natuurlijk kan het gebeuren dat we een keer wat minder spelen. Maar dan nog hebben we vaste basisafspraken en een vaste tactiek. En we hebben altijd spelers met individuele klasse in het team die het verschil kunnen maken.’'



Zelf is hij daarvan het grootste voorbeeld. ,,Iedereen weet dat ik iets kan creëren als ik de bal krijg. Ik voel me vrij om me overal aanspeelbaar te maken. Ik hou ook van mooi voetbal, maar soms moet het simpel. Jammer dat we deze wedstrijd niet over de streep hebben getrokken, want we hadden wel wat kansjes in de tweede helft om te winnen.’'