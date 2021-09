Memphis Depay rapt over geld, vrouwen en privéleven: ‘Mijn broer weet niet eens meer wat buiten is’

Memphis is al zo'n tien jaar actief als rapper. Op zijn YouTube-kanaal zijn elf nummers van hem met videoclip te bekijken en te beluisteren. Het laatste nummer dat hij uitbracht was op 28 november 2020.



Zijn teksten zijn vaak een mix van Nederlands en Engels, al kiest hij er in deze sessie bij 101Barz voor om voornamelijk in het Nederlands te rappen. ,,Let me tell you guys, young kings and young queens. Stop nooit met dromen. Ik ben ook maar een normale jongen van de bodem. Ik weet hoe het is om klappen te krijgen met de zweep, maar ik heb het ver geschopt. Laat niemand je vertellen wat je niet kan doen. Visca Barça, Visca Catalunya,” zegt hij nadat hij klaar is met rappen.



De spits van Oranje rapt onder meer over zijn halfbroer Jeffrey, die in een tbs-kliniek belandde nadat hij werd opgepakt na een gewapende overval. In de documentaire van Jessica Villerius die in juni werd getoond gaat Memphis ook op bezoek bij zijn broer in Groningen. ,,Mijn broer weet niet eens meer wat buiten is", zegt Memphis nu.