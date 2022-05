Memphis Depay baalt van absentie Georginio Wijnaldum: ‘Ik zou hem oproepen’

Door Mikos Gouka



Zich verschuilen achter het feit dat hij simpelweg niet de man is die beslissingen moet nemen bij Oranje, dat vond Memphis allemaal iets te makkelijk. Dat Georginio Wijnaldum deze dagen tegen zijn zin in niet in Zeist is maar op een idyllisch strand op de Malediven, was voor de spits van Oranje reden genoeg om zijn vriend een stevig duwtje in de rug te geven. ,,Als ik de bondscoach was, zou ik hem oproepen’' zegt Memphis. ,,Wijnaldum hoort, vind ik, gewoon in deze selectie. Maar ik ben de bondscoach niet. Ik heb er ook geen twijfels over dat hij er weer bij zal komen.’’