Meijaard volgt Van Wijk op als rvc-preses Ajax

Deschamps: ‘Frenkie de Jong maakt indruk op mij’

13:48 In aanloop naar de wedstrijd in de Kuip tegen Nederland kijken ze in Frankrijk vooral naar zichzelf. Toch liet Didier Deschamps, trainer van de wereldkampioen, ook wat los over de ploeg van Ronald Koeman. ,,Het is een team in opbouw.”