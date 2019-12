Meeuwis over racismebeschuldigingen: ‘Schandalig’

Oud-voetballer Marcel Meeuwis is woedend over de beschuldigingen die voormalig VVV-trainer Glen de Boeck vanavond zal doen in het televisieprogramma ‘Racisme in de Kleedkamer’ op de Belgische Sportzender Play Sports.

,,Schandalig dat iemand zulke leugens durft te vertellen’’, aldus Meeuwis, voormalig speler van onder andere Willem II, Feyenoord en VVV. ,,Dit zegt meer over hem dan over mij.’’



De Boeck vertelt in de uitzending van vanavond over vermeend racisme in zijn tijd bij VVV in 2011. In Venlo zouden de Nigeriaanse spelers Alexander Emenike, Uche Nwofor, Ahmed Musa en Michael Uchebo slachtoffer zijn van hardnekkig racisme binnen de spelersgroep.

,,De Nigerianen zeiden me dat een bepaalde speler, dat was mijn kapitein van dat moment, hen discrimineerde en spelers tegen hen opzette’’, zegt De Boeck onder andere. ,,En dat ze dat niet meer konden hebben. Toen heb ik mijn kapitein geroepen en heb tegen hem gezegd: wat heeft u hier op te zeggen. En hij zei: als er vanavond één Nigeriaan op het veld komt, wordt er niet gevoetbald. Echt waar. Ik wist niet wat ik hoorde.’’

Het voorval zou zich hebben afgespeeld voor de uitwedstrijd tegen Heracles (7-0 verlies), in december 2011. De Boeck, die twee Nigeriaanse spelers ‘gewoon’ opstelde, suggereert in het programma dat spelers van VVV die wedstrijd vervolgens moedwillig zouden hebben laten lopen.

,,Echt waar, er waren twee,drie spelers die lieten het gewoon lopen. Omdat die Nigerianen in de ploeg stonden’’, aldus de coach. Een dag later leverde De Boeck zijn contract in.

,,Wat een onzin’’, reageert Meeuwis, destijds aanvoerder, maar in het programma niet bij naam genoemd door De Boeck. ,,Deze man heeft een erg slecht geheugen. Het enige wat klopt aan zijn verhaal, is dat de Nigeriaanse spelers destijds niet zo goed in de groep lagen. Ze voelden zich niet echt thuis. Dat had helemaal niets met racisme te maken, wél met het feit dat die jongens zich vaak afzonderden van de rest van de groep. Na trainingen, na wedstrijden, op sponsorbijeenkomsten: ze waren altijd als eerste weg. Ze spraken vrijwel alleen met elkaar.’’

Volgens Meeuwis leidde dat destijds tot een groepsgesprek. ,,De Nigeriaanse jongens gaven aan zich geïsoleerd te voelen’’, aldus de oud-speler. ,,Daarop hebben wij met de spelersraad aangegeven: oké, daar willen we wat aan doen, maar dat moet dan wel van twee kanten komen. ‘Blijf dan eens wat langer hangen in het spelershome’, zeiden wij. Ga een keer mee biljarten, of iets anders leuks doen.’’