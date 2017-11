Meeste speeltijd Blind, Robben topscorer, 7 minuten voor Ramselaar

Dick Advocaat leidde dit jaar zes interlands. Hij verloor er één en won er vijf. Door de zege van gisteren in Boekarest heeft de Hagenaar het record van meeste overwinningen met Oranje alleen in handen. Met Advocaat op de bank won het Nederlands elftal, verdeeld over drie periodes, 37 keer. Bob Glendenning kwam tot 36 triomfen. Danny Blind leidde één (verloren) interland in 2017. Fred Grim zat drie duels op de bank (twee gewonnen, één verloren).

De meeste én minste minuten

Daley Blind, dit jaar centraal achterin spelend, op het middenveld én als linksback, speelde in 2017 de meeste interlands én meest minuten: van de elf interlands dit jaar kwam hij tien keer in actie, goed voor 887 minuten.

De quizvraag van de dag: welke interland miste Blind in 2017? Het antwoord volgt onderaan dit artikel.



Bart Ramselaar kwam in 2017 het minste aantal minuten in actie: de PSV'er kwam op 4 juni zeven minuten in actie tegen Ivoorkust.