Meeste rond bekerfinale aangehouden mensen weer vrij

Podcast | Het Conference Lea­gue-sei­zoen van Feyenoord is één grote zegetocht

Feyenoord is halvefinalist in de Conference League. De ploeg van Slot overleefde de kwartfinales wel. In tegenstelling tot PSV, dat klaar is in Europa. Over de Europese avonturen en ook de bekerfinale van komende zondag praat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

15 april