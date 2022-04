Mees de Wit vertrekt voor 2,3 miljoen euro van PEC Zwolle naar AZ

De Wit (24), die gisteren werd gekeurd, kwam afgelopen zomer transfervrij over van Sporting Portugal en werd aanvankelijk gehaald als stand-in voor Kenneth Paal, maar wist zich al vanaf het begin in het elftal te spelen. Daarbij maakte hij indruk met zijn drive naar voren.

Die inzet en drive is ook AZ opgevallen. De Alkmaarders zien in De Wit de perfecte opvolger van Owen Wijndal, die deze zomer lijkt te gaan vertrekken. De Wit ziet de overgang van degradatiekandidaat PEC naar de huidige nummer vijf van de eredivisie ook als een mooie stap. De Wit had in Zwolle nog een contract tot medio 2023.