Meerdere spelers en werknemers Ajax waren besmet met coronavirus

Gullit in UE­FA-campagne tegen racisme: ‘We moeten erover praten, het aandacht geven’

4 augustus De UEFA gaat meer aandacht geven aan, en vragen voor, racisme. Om dat te doen zal de Europese voetbalbond de komende periode filmpjes publiceren waarin (ex-)toppers praten over de invloed van racisme in hun leven. De eerste in de reeks is Ruud Gullit.