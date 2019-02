Meer opties voor bondscoach Koeman in 2019

‘Als NAC niet kan brengen wat De Graafschap brengt, is het bij voorbaat klaar’

10:19 ,,Dreiging, beweging en diepgang; dat wil ik zien. Als we dat niet hebben, houdt het natuurlijk op. Al het andere is van ondergeschikt belang. Het wordt tijd”, zegt Mitchell van der Gaag over het uitblijven van een (uit)zege voor NAC. ,,Het had allang moeten gebeuren.”