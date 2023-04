‘Meer dan ooit is de trainer het belangrijkste in de voetbalorganisatie’

De halve finales om de KNVB-beker staan op het programma. Te beginnen in Spakenburg met Spakenburg-PSV, gevolgd door Feyenoord-Ajax op woensdagavond. In Eindhoven nemen ze de wedstrijd van vanavond zeer serieus. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels.

Gezien de stand in de competitie en het hele seizoen beschouwend is de beker voor Ajax en PSV ineens een grote prijs. ,,Zeker voor Ajax is de beker belangrijk”, vertelt Wijffels. ,,Als de duurste selectie van het land geen finale haalt of geen prijs pakt...Het kampioenschap is al weg en in Europa waren ze nergens. Dus bij Ajax staat er druk op. Voor PSV geldt dit ook wel, maar als je naar de financiën kijkt moet Ajax.”

In de AD Voetbalpodcast van maandag deed Mikos Gouka de suggestie aan Feyenoord om alles op alles te zetten om Arne Slot te behouden. ,,Maak hem de best betaalde trainer van Feyenoord en vraag hem zeker nog twee jaar te blijven”, was zijn suggestie.

Aan Maarten Wijffels de vraag waar je als club beter in kan investeren: een TD of een trainer. ,,De technisch directeur en de trainer zijn idealiter een tandem, maar de trainer is het belangrijkste uithangbord van je organisatie. Niet alleen op het trainingsveld, maar ook naar buiten toe. Hij doet heel veel persconferenties. Meer dan ooit is de trainer het belangrijkste in de organisatie. Kijk naar Slot, die kan het team zo neerzetten dat het individu er beter uitziet. Als er dan spelers wegvallen, maakt dat niet. Het teamverband is zo sterk.”

