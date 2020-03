Medekoploper AZ verwacht geen Ajax-wedstrijd tegen ADO

,,Er zal bijvoorbeeld een groot verschil zijn voor Teun Koopmeiners die tegen Ajax nog op de achterlijn moest uitverdedigen, maar dat nu op de middenlijn doet”, legt Slot uit. ,,Dat is overigens niet nieuw voor ons, want tachtig á negentig procent van de ploegen die tegen ons spelen, voetballen op die manier.”



Wat Slot wel is opgevallen, is dat ADO van de laatste tien goals, er acht uit een standaardsituatie heeft gemaakt. Juist op die manier werd AZ uitgeschakeld door het Oostenrijkse LASK Linz in de Europa League. ,,Dus daar moeten we ons goed tegen wapenen.”



Het feit dat AZ nu medekoploper is door de zege op Ajax zorgt er volgens Slot niet voor dat de druk bij de club is toegenomen. ,,Het is hier rustig zoals het hier vaak rustig is. Al hebben wij onze portie kritiek ook wel gehad na de mindere wedstrijden die we hebben gespeeld.”