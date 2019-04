Mazraoui zegt ‘dankjewel’ in de kleedkamer

Matthijs de Ligt: ,,Hij heeft in de kleedkamer ‘dankjewel jongens’ tegen ons gezegd. We zijn heel blij dat we hem geen schuldgevoel hebben bezorgd.’’



De Ligt, zelf nota bene pas 19 jaar, zei over collega-verdediger Mazraoui (21): ,,Misschien is het een beetje jeugdigheid dat hij zo’n overtreding maakt, maar het paste wel in de manier waarop wij speelden. Tot het randje en soms daarover. Niet op de Ajax-manier, maar deze zege is zó belangrijk.”