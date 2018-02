Maximumstraf dreigt voor Matavz

De aanklager verhoogde de straf tijden de zitting bij de beroepscommissie, vanavond bij de KNVB in Zeist. De richtlijn is normaliter vier duels, plus één voorwaardelijk. ,,Wij achten de elleboogstoot reglementair en overtuigend bewezen”, stelde de aanklager in Zeist. ,,Er is sprake van een nare overtreding.”

Vitesse betoogde dat Matavz Dumfries juist helemaal niet in zijn gezicht raakte. Daarbij was er geen sprake van een elleboog, maar een tik met de onderarm. Er was geen sprake van opzet. De raadsman van de Arnhemse club stelde ook dat er jurisprudentie was. In andere zaken ging de straf steevast omlaag. ,,Dan is het vreemd dat er nu meer wordt gevraagd. Dat wordt dan de hoogste schorsing in tien jaar tijd. Terwijl Tim Matavz nog een blanco strafkaart (nog nooit rode kaart of schorsing, red.) heeft ook.”