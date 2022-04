Mauro Júnior: ‘Als alles meezit krijg ik in juni of juli een Nederlands paspoort’

door Rik Elfrink



,,Mauro, Mauro, Mauro”, klinkt het tegenwoordig steevast vanaf de tribunes in het Philips Stadion. De jonge Braziliaan is het afgelopen halfjaar razend populair geworden in Eindhoven en geniet met volle teugen van het succes en de aandacht die er tot dit seizoen stukken minder was. ,,Ik word er sterker van en het geeft me iets extra's”, vertelt hij op het trainingscomplex van PSV. ,,Als de supporters van je club zo waarderen wat je doet, is dat het mooiste compliment dat je als voetballer kunt krijgen.”