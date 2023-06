Maurice Steijn wacht met smart op komst Hedwiges Maduro: ‘Ik wilde hem al naar Sparta halen’

Maurice Steijn werd vanmiddag gepresenteerd als nieuwe trainer van Ajax. De 49-jarige coach uit Den Haag gaat samenwerken met Said Bakkati, maar wacht nog op de komst van Hedwiges Maduro. Steijn is zeer gecharmeerd van Maduro.

Ajax onderhandelt nog met kersvers promovendus Almere City over Maduro, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voor de 38-jarige oud-speler van Ajax, Valencia en Sevilla terugkeert in de Johan Cruijff Arena als assistent-trainer. ,,Said Bakkati is al zeker en daar ben ik heel blij mee. Maduro is er nog niet, maar ik hoop dat hij wel gaat komen. Zij vullen mij denk ik goed aan. Het zijn jonge en ambitieuze assistenten. Zeker Bakkati heeft al veel vlieguren gemaakt en Hedwiges is Ajax, weet waar de club voor staat. Hij belichaamt dan hetgeen wat ik ontbeer in dit verhaal. Ik denk dat het een perfecte combinatie is, wij drie.”

Steijn gaf aan al jaren gecharmeerd te zijn van Maduro. ,,Hedwiges komt echt uit onze gezamenlijke koker. Ik weet dat Hedwiges er bij Ajax al heel lang heel goed op staat. Ik weet dat er niet alleen door Ajax aan hem getrokken wordt, maar echt door de complete top uit Nederland", zei Steijn, die naast directeur voetbalzaken Sven Mislintat zat bij de persconferentie. ,,Ik ken Hedwiges al langer en we hebben heel vaak gespard over de manier van voetballen, hoe we daar naar kijken, de manier van leiding geven. Ik heb ook geprobeerd om hem naar Sparta te halen, maar toen koos hij bewust voor Almere City om zich daar te ontwikkelen.”

Steijn hoopt dat Ajax er snel uit zal komen met Almere City. ,,Ik hoop dat onze wegen nu wel eindelijk bij elkaar gaan komen. Ik denk dat hij heel erg belangrijk is in het totale plaatje en kijk er naar uit om met elkaar aan de slag te gaan.”

Mislintat werd ook nog gevraagd naar de situatie rond Maduro. ,,Het lijkt me duidelijk dat we geïnteresseerd zijn in hem, maar we moeten respecteren dat Almere City zich zo opstelt zo kort na hun eerste promotie naar de eredivisie. Ik doe er alles aan om hem naar de club te halen en ben overtuigd van zijn kwaliteiten. Het is nog geen done deal, maar ik weet zeker dat we hem binnen kunnen halen.”

