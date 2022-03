Matthijs de Ligt: ‘We nemen nu wat meer risico dan met Frank de Boer’

Matthijs de Ligt keek met een goed gevoel terug op de eerste interland van Oranje in het nieuwe jaar. ,,We hebben vier dagen getraind op het nieuwe systeem en dan leggen we deze wedstrijd op de mat. Ik denk dat dat wel wat hoop biedt”, zei de centrale verdediger na de zege van 4-2 op Denemarken.

Bondscoach Louis van Gaal introduceerde deze week zijn nieuwe spelsysteem, dat in bepaald opzicht wel wat weg heeft van de manier waarop de vorige bondscoach Frank de Boer wilde voetballen. ,,Met De Boer zochten we onze momenten uit om druk te zetten. Nu ligt er wat meer risico in ons spel. Maar dat risico brengt wel vier doelpunten met zich mee.”

De Ligt speelde voor het eerst samen met de debuterende doelman Mark Flekken. ,,Hij is een keeper uit de Nederlandse school en ik vond dat hij rust uitstraalde. Ik heb de samenwerking vanavond als zeer prettig ervaren.”

Koopmeiners

Teun Koopmeiners denkt dat het nieuwe spelsysteem van Oranje voor veel succes kan zorgen. De controlerende middenvelder voelt zich er zelf goed in thuis.

,,Deels was het systeem bekend, deels is het nieuw. Voor mij is het een voordeel dat ik bij Atalanta in Italië zo al speel. Maar hier wordt net weer wat anders gevraagd”, aldus Koopmeiners, die een basisplaats kreeg van bondscoach Louis van Gaal.

De oud-speler van AZ zag in de Johan Cruijff ArenA ook dat er nog genoeg verbeterpunten zijn voor Oranje. ,,Het is mooi dat we vier doelpunten maken, maar we gaven na rust ook veel ruimtes weg. En we incasseren twee doelpunten, daar kun je ook niet blij mee zijn. Maar er zaten een hele hoop goede dingen tussen. De ploeg is blij met het systeem, het voelt goed aan. Het wordt nu tijd om verder te werken aan automatismen.”

Volledig scherm Teun Koopmeiners kent het systeem van bij Atalanta. © ANP