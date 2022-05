Mats Seuntjens in gedachten bij zijn broer na ontsnapping Fortuna: ‘Ziet er voor Ralf niet goed uit op dit moment’

Fortuna Sittard heeft zich op de slotdag van de eredivisie direct veiliggespeeld. De ploeg van Sjors Ultee won in Nijmegen met 0-1 van NEC. Zian Flemming was de grote held met de winnende goal en een redding op de doellijn in de extra tijd.

Flemming maakte de enige goal én haalde in blessuretijd een bal van de lijn. Hij ontpopte zich zo als de held van de club, maar reageerde nuchter. ,,Met die goal waren de fans vast blij en een bal redden van de lijn is ook lekker”, zei Flemming, die voor de camera van ESPN gearmd stond met Mats Seuntjens, de broer van Ralf Seuntjens, bij wie een tumor is ontdekt.

,,Ik ben overmand door emotie”, zei Seuntjens. ,,Ik heb een held hier naast me staan en een held thuis zitten. De situatie van Ralf is niet goed. Het ziet er op dit moment niet positief uit, maar Ralf is sterk.”

Volledig scherm Zian Flemming en Mats Seuntjes bij ESPN. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Flemming dacht aan de broer van Mats toen hij scoorde. Hij omhelsde zijn ploeggenoot en toonde opzichtig diens naam op de rugzijde van zijn shirt. ,,Dit gebaar wilde ik maken. Ik vond het heel knap dat Mats vandaag speelde, want wat Ralf is overkomen gun je niemand. Het raakt iedereen.”

Hoewel hij Fortuna Sittard in de eredivisie hield, is Flemming niet van plan bij de Limburgse club te blijven. Hij gaat op zoek naar een andere club. ,,Ik wil mezelf graag weer bewijzen blij een andere club. Ik zoek een nieuwe uitdaging en hoop een mooie, grote stap te maken”.

Fortuna Sittard eindigt door de zege in Nijmegen uiteindelijk een punt boven Heracles, dat met 1-3 verloor van Sparta. De club uit Almelo gaat daarmee de play-offs in. Willem II won met 3-0 van FC Utrecht, maar blijft zeventiende en degradeert rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

In de 91ste minuut was het nog bijna Fortuna Sittard geweest dat de directe degradant zou worden, maar Zian Flemming kopte een schot van Elayis Tavsan van de lijn nadat Fortuna-doelman Yanick van Osch al was gepasseerd door het schot van de NEC-aanvaller.

Flemming maakte in de dertiende minuut zelf de 0-1 voor Fortuna Sittard, de goal die uiteindelijk beslissend zou blijken op de spannende slotdag in de eredivisie. Na een fraai hakje van spits Paul Gladon schoot de aanvallende middenvelder uit Amsterdam fraai raak.

Trainer Sjors Ultee van Fortuna Sittard had geen stem meer over na de zwaarbevochten winst. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt, ik ben helemaal kapot”, zei de schorre, maar dolblije trainer. ,,Ik ben trots, want ik zag kracht, strijd en een team. Er is voor elke bal gevochten.”

Volledig scherm Ontlading bij Fortuna na de ontsnapping in Nijmegen. © Pro Shots / Marcel van Dorst

