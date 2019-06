Mathijsen over veldslag tegen Portugal: ‘Geen kaart was onterecht’

column Punten haalde Breda dat seizoen niet van Hughes' Sparta

8 juni Op een gure novemberavond in 1981 komt Sparta op bezoek in Breda. Als brak van een jaar of elf sta ik met mijn vader en broer achter de goal aan de Beatrixstraat. Het is de eerste wedstrijd van NAC waarvan de beelden haast fotografisch in mijn geheugen staan gegrift. Volle bak, stijf uitverkocht.