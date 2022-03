Martin van Geel: ‘Een inktzwarte dag in de Willem II-historie, dramatisch en pijnlijk’

Wat dit weekend al in de lucht hing, werd dinsdagochtend bevestigd: Grim is per direct niet meer de trainer van de Tricolores. Omdat ook technisch directeur Mathijsen weg is (hij werd tegelijkertijd op non-actief gesteld), is de complete technische leiding weg. En dus moet algemeen directeur Van Geel de komende periode aan de bak: hij is door de raad van commissarissen gevraagd om voorlopig de technische zaken voor zijn rekening te nemen en zal dus ook zoek moeten gaan naar een nieuwe hoofdcoach en een ‘td’.

Het vertrek van Grim en Mathijsen voelt voor Van Geel als een nederlaag, zo stelt hij. ,,Een inktzwarte dag in de 125-jarige historie van Willem II. Dit is een club die heel lang geduld heeft met, en vertrouwen houdt in, de mensen die er werken. Uiteindelijk is toch dit verschrikkelijke besluit gevallen. En niet rondom de eersten de besten: een clubicoon als Joris, die hier al zes jaar werkte, en een trainer die pas driekwart jaar bezig was met zijn klus. Dramatisch en pijnlijk.”

Profielschets nieuwe trainer

Of Van Geel wellicht voor langere tijd de technische zaken weer oppakt? ,,Absoluut niet. De rvc heeft me gevraagd om dat nu te doen, vanwege mijn achtergrond en ervaring. Ik pak die verantwoordelijkheid op, maar het liefst niet te lang. Er zal heel snel een trainer moeten komen, qua technisch directeur kunnen we ietsje langer wachten. Maar daarna ga ik weer terug in mijn rol als algemeen directeur.”

Tot slot: wie moet de nieuwe trainer worden, en wat is de profielschets? Daar wil Van Geel niet al te veel over speculeren. ,,Het moet hoe dan ook iemand zijn die ons in de eredivisie kan houden", klinkt het logischerwijs. Willem II gaat dus niet per se zoeken naar iemand die ook volgend seizoen voor de groep staat. ,,Nee. Als we iemand vinden die ook voor de langere termijn geschikt vinden, dan is dat mooi meegenomen. Maar voor ons is het ook belangrijk op welk niveau we volgend seizoen spelen. En dat geldt voor die trainer waarschijnlijk ook. Het zal een uitdaging worden.”

