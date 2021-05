Martin Jol dicht bij akkoord over koop ADO Den Haag

Ajax moet vrezen voor loodzware loting in de Champions League

24 mei Zonder dat Ajax een wedstrijd speelde, was het gisteren een slechte dag voor de Amsterdammers. De eredivisie werd vorige week afgerond, maar voor de grote competities van Europa stond dit weekend pas de laatste speelronde op het programma. Vanwege de ontwikkelingen her in der in Europa wacht Ajax op 26 augustus een loodzware loting in de Champions League.