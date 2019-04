Martens ziet in Miedema toekomstige beste voetbalster ter wereld

Door Tim Reedijk



,,Het is hartstikke knap. Vivianne is een heel goede spits, ik denk dat er weinig zijn die zo makkelijk scoren als zij”, vertelt Martens in Barcelona. ,,Ik denk dat ze een hele mooie toekomst voor zich heeft. Ze is een intelligente speler en een goede voetballer wil ook met goede voetballers om zich heen staan. Dat maakt je zelf ook beter, je krijgt betere ballen aangespeeld. Dus ik ben blij dat ‘Viv’ Nederlands is.”



De 26-jarige Martens werd in 2017 zelf verkozen tot beste voetbalster in de wereld, toen ze 24 jaar was. Of die titel er op den duur ook voor Miedema in zit? ,,Dat denk ik wel”, aldus Martens.