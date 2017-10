Martens: Deze zege is belangrijker dan mijn prijs

,,Ik heb maandag een mooie avond gehad, maar het belangrijkste is dat we vandaag zouden winnen. Gelukkig is dat gelukt. Dit is voor ons een hele goede start van de WK-kwalificatie'', zei Martens na 1-0 overwinning voor de camera van Veronica.

De vrouwen hadden het niet makkelijk tegen de stugge Noorse vrouwen. Het doelpunt van Oranje viel pas in blessuretijd. ,,We weten ook dat ze sterk zijn. Noorwegen is altijd een topland geweest en dat zie je ook vandaag.''

Trots