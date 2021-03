Marsman en Darfalou springen eruit, Twente grossiert in onvoldoendes

RapportcijfersUitblinker van het weekeinde was de bescheiden Feyenoord-keeper Nick Marsman, die zijn ploeg op de been hield in de topper tegen PSV. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden. Ook Vitesse-spits Oussama Darfalou kreeg dat cijfer. Hij was tegen FC Utrecht tweemaal trefzeker en wees Vitesse zo de weg naar de overwinning.

In de eredivisietopper van dit weekeinde blonk ook Mario Götze uit. De PSV’er verzorgde een fraaie assist en kreeg een 7,5. Ook Willem II-verdediger Sebastian Holmen en AZ-aanvaller Calvin Stengs kregen dat cijfer.

Minder goede cijfers waren er bij FC Twente, dat een pak slaag kreeg van AZ. De hoogstwaarschijnlijk nieuwe doelman van PSV Joël Drommel kreeg een 4, net als zijn ploeggenoten Jayden Oosterwolde, Godfried Roemeratoe en Kik Pierie.

Willem II – Heerenveen 3-1

Willem II: Muric 6,5; Owusu 6, Holmen 7,5, Van Beek 7, Köhn 6; Llonch 6, Spieringhs 6,5, Trésor 6,5 (60. Köhlert 6); Nunnely 7 (74. Saglam -) , Wriedt 6, Pavlidis 5,5 (83. Smeulers -).

Heerenveen: Mulder 6, Van Hecke 5,5, Bochniewicz 5, Dresevic 5 (60. Floranus 5,5), Kaib 5,5; Kongolo 4,5 (60. Hajal 5,5), Halilovic 5,5 (79. Nygren -), Schöne 6; J. Veerman 6, H. Veerman 5, Van Bergen 5.

Scheidsrechter Manschot: 7.

Man van de wedstrijd: Samen met Sven van Beek hield Sebastian Holmén het centrum van de verdediging van Willem II lang gesloten. De Zweedse international is al weken in vorm en is de belangrijke pion in de recente opkomst van zijn team. Hij kopte ook de belangrijke openingstreffer binnen uit een voorzet van Mike Trésor.

Volledig scherm Sebastian Holmén (links) zet Willem II op voorsprong. © Pro Shots / Toin Damen

ADO Den Haag - Heracles 1-2

ADO Den Haag: Fraisl 5; Van Ewijk 5,5, Amofa 5, Pinas 4,5, Familia-Castillo 5,5 (89. Del Fabro -); El Khayati 5,5 (63. Mokhtar -), Vejinovic 5,5 (63. Gomelt -), Goossens 5,5 (81. Arweiler -); Besuijen 6, Kramer 4,5, Kishna 5,5 (62. Adekanye -).

Heracles: Blaswich 6,5; Fadiga 5,5, Pröpper 7, Rente 6,5, Quagliata 6; Schoofs 6,5, De la Torre 6 (90. Knoester -), Vloet 7; Azzaoui 6,5 (80. Kutucu -), Bakis 6,5 (80. Kiomourtzoglou -), Burgzorg 6,5 (90. Szöke -).

Scheidsrechter Martens: 5.

Man of the match: Rai Vloet is in vorm. Hij scoorde alweer in de derde achtereenvolgende wedstrijd. De goal tegen ADO was de winnende treffer.

Volledig scherm Rai Vloet (rechts). © ANP

AZ – FC Twente 4-1

AZ: Bizot 6; Svensson 6,5 (84. Sugawara -), Letschert 6, Martins Indi 6, Wijndal 6; Koopmeiners 7, Reijnders 6,5 (84. Goudmijn -), Gudmundsson 6 (67. De Wit 6); Stengs 7,5, Boadu 7, Karlsson 7 (82. Aboukhlal -).

FC Twente: Drommel 4, Ebuehi 5, Dumic 5, Pierie 4, Oosterwolde 4; Roemeratoe 4 (46. Brama 6), Zerrouki 5 (74. Ilic -), Bosch 5,5, Menig 5 (61. Abass -), Danilo 5, Narsingh 5,5.

Scheidsrechter Blom: 6.

Man of the match: Hij zag zijn goal op het einde nog afgekeurd worden en dat zou een bekroning zijn op een fraaie wedstrijd waarin Calvin Stengs een belangrijke pion was in het vlot lopende aanvalsspel van AZ.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

FC Groningen – FC Emmen 1-1

FC Groningen: Padt 6; Dankerlui 5,5, Itakura 6,5, D. van Kaam 6, Van Hintum 5,5; El Messaoudi 6, Lundqvist - (28. Dammers 6); El Hankouri 6, Suslov 6,5 (76. Schreck -), Joosten 5,5 (66. Abraham -); Da Cruz 6,5.

FC Emmen: Verrips 6; Bijl 7, Araujo 6,5, Bakker 6,5, Veendorp 6,5; Bernadou 6, Peña 6 (81. Laursen -), Vlak 6; Adzic 6 (73. Gladon -), De Leeuw 6, Frei 5.

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: Als kind van FC Groningen scoorde FC Emmen-rechtsback Glenn Bijl tegen de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. De uit Stadskanaal afkomstige Bijl stichtte meerdere keren gevaar door als rechtsback mee op te komen.

Volledig scherm Glenn Bijl (rechts). © ANP

Sparta – RKC 2-0

Sparta: Okoye 6; Abels 5,5, Vriends 6,5, Beugelsdijk 7, Meijers 6,5; Harroui 6,5, Auassar 5,5 (66. Mijnans -), L. Duarte 6,5, Burger 5 (66. D. Duarte -); Thy 5,5 (83. Emegha -), Engels 5 (38. Smeets 5,5).

RKC: Lamprou 5,5; Bakari 5,5 (81. Adewoye -), Meulensteen 6, Touba 6, Quasten 6 (53. Lutonda 6); Anita 6, Azhil 5,5 (81. Min -), Tahiri 6 (63. Oosting 5,5); Daneels 6, Stokkers 5,5, John 5 (63. Ngonge 5,5).

Scheidsrechter Dieperink: 6.

Man of the match: Tom Beugelsdijk maakte tegen RKC zijn eerste goal voor Sparta en het was een belangrijke. Mede door de treffer boekte Sparta de overwinning die mogelijkerwijs handhaving zal betekenen.

Volledig scherm Tom Beugelsdijk (rechts). © Pro Shots / Marcel van Dorst

VVV – Fortuna Sittard 1-3

VVV: Kirschbaum 5; Pachonik 5,5, Da Graca 5, Swinkels 5 (70. Arias -), Guwara 4,5 (70. Kum -); Janssen 4,5 (46. Roemer 5), Post, Shabani 4 (46. Hunte 5); V. van Crooij 5, Giakoumakis 6, John 4,5 (77. A. Donis -).

Fortuna Sittard: Van Osch 6: Tirpan 6, Angha 6,5, Janssen 6, Cox 6; Tekie 6 (81. Van den Buijs -), Flemming 6,5, Rienstra 6; Semedo 6 (90. Moutoussamy -), Polter 6 (81. Hansson -), Seuntjens 7.

Scheidsrechter Mulder: 6.

Man of the match: Mats Seuntjens was goed voor een assist en een goal bij Fortuna in de week dat bekend werd dat zijn broer de geruchtmakende transfer gaat maken van De Graafschap naar NAC.

Volledig scherm Mats Seuntjens (rechts). © Pro Shots / Toin Damen

FC Utrecht – Vitesse 1-3

FC Utrecht: Oelschlägel 4;Ter Avest 6, St. Jago 5, Janssen 6, Warmerdam 5,5; Van Overeem 5 (65. Boussaid -), Van de Streek 5,5 (86. Emanuelson -), Maher 5,5; Kerk 6, Mahi 5, Ramselaar 5,5 (65. Hilterman -).

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 7, Bazoer 5, Rasmussen 7; Dasa 7 (85. Oroz -), Vroegh 6, Tronstad 7,5, Openda 5 (65. Bruns -), Wittek 7; Darfalou 8 (86. Hajek -), Broja 5,5 (71. Huisman -).

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of he match: Hij mag niet altijd starten want het is druk in de spitspositie bij Vitesse maar Oussama Darfalou was tegen FC Utrecht tweemaal trefzeker en wees Vitesse zo de weg naar de overwinning.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus

PSV – Feyenoord 1-1



PSV: Mvogo 5,5; Dumfries 6, Boscagli 6 , Viergever 6 (46. Teze 7), Max 5,5; Rosario 6, Sangaré 4,5; Götze 7,5, Gakpo 6 (46. Madueke 7); Malen 6, Zahavi 5 (87. Vertessen -).

Feyenoord: Marsman 8; Geertruida 6,5, Spajic 7, Botteghin 6,5, Senesi 6, Malacia 6,5; Toornstra 6,5, Kökçu 6,5; Berghuis 7, Linssen 7, Sinisterra 6,5 (72. Haps -).

Scheidsrechter: Nijhuis: 6

Man of the match: De bescheiden Nick Marsman was de uitblinker in de eredivisietopper van het weekeinde. Zijn reddingen zorgden ervoor dat Feyenoord een punt overhield aan de wedstrijd tegen PSV.

Volledig scherm © ANP

PEC Zwolle – Ajax 0-2

PEC Zwolle: Mous 7,5; Van Polen 6, Lam 5,5, Kersten 5, Paal 6; Saymak 5, Huiberts 5,5 (73. Clement -), Reijnders 5, Manuel 5,5 (73. Van Duinen -) Buitink 4,5 (64. Tedic ), Misidjan 5,5 (64. Pherai -).

Ajax: Stekelenburg 6,5; Rensch 5 (46. Klaiber 6), Schuurs 5, Martinez 6, Tagliafico 7 (68. Ekkelenkamp -); Álvarez 6, Gravenberch 6,5; Neres 6,5 (46. Idrissi 6), Klaassen 6 (74. Kudus -), Tadic 6 (80. Antony -); Haller 4,5.

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: Doelman Xavier Mous voorkwam een grote nederlaag voor zijn team PEC Zwolle dat tegen Ajax niet veel had in te brengen maar de schade beperkt hield tot 0-2.

Volledig scherm © EPA