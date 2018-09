Mark van Bommel: Vaak op zijn best tegen Ajax

‘Ajax is geen voorbeeld voor ons”, antwoordde Mark van Bommel een maand geleden na een vraag van een verslaggeefster van FOX Sports, vlak voor de thuiswedstrijd van PSV tegen BATE Borisov. Hij vertrok geen spier. De Amsterdammers hadden zich een dag eerder al gekwalificeerd voor de Champions League en PSV kon nu hetzelfde doen. De technische staf had daar toen geen beelden van de Amsterdammers voor nodig, maar heeft ze nu uiteraard wel bekeken, omdat de ploeg morgen naar Eindhoven komt. Van Bommel staat dan voor het eerst als trainer tegenover de ploeg waar hij als speler regelmatig succes tegen had.



De trainer van PSV scoorde tegen geen enkele eredivisieclub vaker dan tegen Ajax (6 goals in totaal). Met een lichting voetballers die bij Fortuna Sittard furore maakte, was Van Bommel vanaf 1996 al regelmatig een plaaggeest voor de Amsterdammers. Ajax leed puntenverlies in de helft van acht competitiewedstrijden tegen Fortuna met Van Bommel in de gelederen. Daarbij zitten drie nederlagen, waaronder het 1-3 thuisverlies in de Johan Cruijff Arena in 1999.