Mark Flekken heeft geen zenuwen voor Oranje-debuut: ‘Zal snel band moeten opbouwen met de verdedigers’

Mark Flekken maakt zaterdag zijn debuut in het Nederlands elftal. De 28-jarige Limburgse doelman hoopte dat vier maanden eerder in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen al te doen, maar bondscoach Louis van Gaal koos na het wegvallen van de geblesseerde Justin Bijlow voor de meer ervaren Jasper Cillessen. In de vriendschappelijke ontmoeting met Denemarken krijgt Flekken wel het vertrouwen.

De keeper van SC Freiburg wist maandag al snel dat hij de kans zou krijgen. Uitgebreid sprak de doelman van SC Freiburg niet met Van Gaal, maar aan één zin had hij genoeg. ,,Dit kan weleens jouw week worden”, zei de bondscoach tegen Flekken. ,,Ik wist dat er een reële kans was dat ik zou gaan spelen. Maar het was toch wel een lekkere binnenkomer, ja”, aldus de doelman.

Het wordt Van Gaal deze week qua keepers ook niet heel ingewikkeld gemaakt. Bijlow is opnieuw geblesseerd, net als Cillessen dit keer. Tim Krul van Norwich City en Joël Drommel van PSV zijn de andere twee keepers in de selectie van Oranje voor de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland (dinsdag).

Van Gaal wil deze week een nieuw spelsysteem implementeren, met drie centrale verdedigers. De bondscoach zei maandag op een persconferentie dat dat nieuwe systeem een van de redenen is om voor Flekken te kiezen. ,,Flekken is uitstekend geschikt om met een driemansverdediging op te bouwen”, aldus Van Gaal. “Dat doet hij met Freiburg ook.”

De in Kerkrade geboren keeper zegt geen last van zenuwen te hebben. ,,Ik heb al aardig wat meegemaakt in mijn carrière. Dat kan een bepaalde basis vormen”, aldus Flekken. ,,We zullen goed op moeten letten wat de bondscoach precies wil. Ik zal in het veld snel een band moeten opbouwen met de verdedigers en de rest van het team. Hopelijk gaat dat snel, maar daar heb ik wel vertrouwen in.”

Flekken, die in oktober vorig jaar voor het eerst bij de Oranje-selectie werd gehaald, had er wel begrip voor dat Van Gaal in de beslissende ontmoeting met de Noren voor WK-kwalificatie koos voor Cillessen. Ook al had de trainer eerder in de week gezegd dat Flekken de tweede doelman was en Cillessen de derde. ,,In zo’n wedstrijd ga je geen onnodig risico aan.”

Nu de oud-speler van Alemannia Aachen, SpVgg Greuther Fürth en MSV Duisburg wel onder de lat staat, wil hij Van Gaal en de rest van Nederland graag laten zien wat hij kan. ,,Ik ben van nature niet iemand die om zich heen schreeuwt. Ik moet het nu op het veld laten zien.”