Mark Diemers kan Feyenoord verruilen voor SC Cambuur: ‘Ze hebben me gebeld’

Dat bevestigt de middenvelder zelf in gesprek met Omrop Fryslân. In de podcast van de omroep geeft Diemers aan dat coach Henk de Jong hem persoonlijk heeft benaderd. ,,Maar in eerste instantie leg ik mijn focus op het buitenland. Mocht daar niets komen wat ik zou willen, is een club in Nederland ook een optie.’’

De 28-jarige rechtspoot groeide op in Leeuwarden en verdiende als jeugdspeler van Cambuur een overstap naar FC Utrecht. Daar lukte het hem niet om door te breken. Via De Graafschap en Fortuna belandde hij in 2020 bij Feyenoord, waar hij in zijn eerste seizoen nog regelmatig aan spelen toekwam. Omdat hij het afgelopen seizoen niet in de plannen van Arne Slot voor kwam, verkaste hij tijdelijk naar Hannover.

In een half seizoen bij Hannover kwam hij tot vijftien optredens in de 2. Bundesliga, waarin hij één treffer voorbereidde. Diemers heeft nog een contract tot de zomer van 2023 in de Kuip. Vooralsnog zal de middenvelder aansluiten in de voorbereiding van Feyenoord op het nieuwe seizoen.

