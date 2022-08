Mario Balotelli kan naar Zwitserland, Jasper Cillessen moet vertrekken bij Valencia

KNVB viert vakantie, overname NAC wederom vertraagd

De verwachting was dat de KNVB deze week met het positieve overnamenieuws zou komen waar voetbalminnend Breda al weken naar smacht. Niets is minder waar, want de voetbalbond laat weten dat de terugkoppeling richting overnamekandidaat NAC=Breda is uitgesteld.

28 juli