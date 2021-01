Marco van Ginkel is na 983 dagen weer voetballer: ‘Een emotioneel moment, dit betekent wel wat’

Door Rik Elfrink



Hij zal toen nooit vermoed hebben dat het tot 13 januari 2021 zou duren voor hij weer een wedstrijd zou spelen. Van Ginkel had weliswaar al problemen met zijn knie, maar dat het herstel van zijn fysieke ongemak zo'n mentale en fysieke beproeving zou worden, had niemand inclusief hemzelf verwacht.

,,Het is teleurstellend dat we verloren hebben”, zei Van Ginkel in een eerste reactie. ,,Persoonlijk ben ik weer terug en dat betekent wel wat”, zei de voormalig aanvoerder na zijn invalbeurt van een kleine tien minuten. De komende weken hoopt hij het uit te bouwen naar meer. ,,Het was een emotioneel moment. Ik heb de dagen niet geteld. Maar het heeft tweeënhalf jaar geduurd. Er was ook een periode dat de kans minder groot was dat ik terug zou keren. Ik ben ook vaak geopereerd. Maar gelukkig is het vuurtje altijd blijven branden. Anders had ik hier ook niet gestaan. Ik denk dat je me wel mag feliciteren. Het heeft lang geduurd en ik heb hard gewerkt. Dit is de beloning.”

Waardeloze avond

Afgelopen herfst lijfde PSV hem in met het doel om de eindfase van zijn marathon-revalidatie in Eindhoven af te werken en misschien in de tweede seizoenshelft van waarde voor de ploeg te worden. Dat laatste kan nog best lukken, denkt trainer Roger Schmidt. Van Ginkel maakte zijn rentree op een voor PSV verder waardeloze avond en kan over een paar weken misschien al negentig minuten spelen, gaf Schmidt aan. Tegen AZ kon hij een nederlaag niet meer afwenden in de beperkte tijd die hij kreeg.

De vorige drie keer dat hij bij PSV op huurbasis aansloot, hadden de Eindhovenaren aan hem een enorm belangrijke pion. Met Van Ginkel als basisspeler in de ploeg had PSV altijd gemiddelden (in punten gemeten) om van te watertanden. Of dat nu opnieuw lukt, valt nog te bezien. Het is voor PSV in ieder geval een lichtpuntje dat hij terug is, ook nu er in de competitie door de nederlaag tegen AZ druk is.