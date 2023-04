Marco van Basten hard over Ajax en niet fitte Brian Brobbey: ‘Dan ben je als club niet goed bij je hoofd’

De 21-jarige Brobbey verruilde Ajax in 2021 transfervrij voor RB Leipzig, waar hij weinig aan spelen toekwam. Zijn oude club moest vervolgens diep in de buidel tasten om de zelf opgeleide speler terug te halen naar de Arena. Onbegrijpelijk, vindt Van Basten.

,,Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Ajax deze speler, terwijl je dit weet, terugkoopt voor 18 miljoen euro en nu deze discussie moet voeren. Dat is toch ongelooflijk. Dan ben je als club niet goed bij je hoofd. Je kent zijn beperkingen, want hij speelt er al tien jaar.”

,,Hij heeft wel degelijk zijn functie en zijn waarde. Maar als je niet hard kan werken en je hebt tien jaar bij Ajax in de opleiding gezeten... Wat hebben ze daar met hem gedaan? Hij kan fysiek wel sterk zijn, maar het gaat ook om conditie. Als je dat niet begrijpt of ze hebben het je niet laten begrijpen, dan gaat het helemaal verkeerd.”

Discipline

Brobbey moet het bij Ajax met name sinds de winterstop vooral doen met invalbeurten. In de afgelopen tien wedstrijden stond hij alleen tegen Go Ahead Eagles (0-0) in de basis. Heitinga had zondag op zijn persconferentie een duidelijke boodschap: ,,We hebben te maken met topsport en uiteindelijk gaat het ook om presteren. Voor Brian en alle aanstormende jongens met potentie wil ik zeggen: zorg dat je het zelf doet. En daar heb je iedere dag discipline voor nodig.”